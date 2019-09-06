الموارد المائية والنواب يبحثان توفير المياه للأراضى الزراعية

التقى المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، بأعضاء مجلس النواب، لبحث أزمات تتعلق بوصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز حاليا.



وبحث رئيس مصلحة الرى عدد من طلبات المزارعين المتعلقة بأزمات وصول المياه للأراضى فى موسم أقصى الاحتياجات، وعرضها اللواء هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وأحمد نشأت عضو مجلس النواب دائرة سوهاج، بحضور المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، والمهندسة منى فتحي أحمد إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، كما تم مناقشة كافة طلبات واحتياجات المنتفعين بدوائرهم.



وقال رئيس مصلحة الري، إنه يتم بحث ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية، والتنسيق مع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لحسم الشكاوى.



وأكد السعدي استمرار جهود الوزارة فى التأكيد على وصول المياه لكافة المنتفعين ومستخدمين المياه، لكافة الأغراض من مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الوزارة والدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.