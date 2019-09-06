وزير دفاع تركيا: دوريات مشتركة مع أمريكا بشمال شرق سوريا الأحد

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الجمعة أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ الأحد في المنطقة المقرر أن تكون «منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا.

وقال للصحفيين: «نعتزم البدء بتسيير دوريات مشتركة في 8 سبتمبر».

ويهدف اتفاق تم التوصل اليه في 7 أغسطس بين أنقرة وواشنطن الى إنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق الفرات التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصنفها منظمة ارهابية.

ولفت آكار إلى أن جنودًا أتراكًا وأميركيين قاموا بمهمات استطلاع جوي بواسطة ثلاث مروحيات فوق المنطقة المعنية في الأيام الأخيرة.

وهذا الأسبوع كرر الرئيس رجب طيب إردوغان تهديده بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب في سوريا في حال عدم إحراز تقدم حول المنطقة الآمنة. كما حذّرت تركيا بشكل مستمر من أي تأخير يطاول هذا المشروع.

لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني وحجم المنطقة بالرغم من اشارة أردوغان الى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب وعده بأنها ستكون بعرض 32 كيلومترًا، وتم إنشاء مركز مشترك للعمليات كجزء من الاتفاق.

وشنت تركيا هجومين في سوريا عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش عامي 2016 و2018.