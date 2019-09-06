الري تطالب مستخدمي المياه بالالتزام بمساحات الأرز

عقدت الإدارة العامة لري غرب الشرقية ندوة لروابط مستخدمي المياه، لمتابعة تطبيق أنظمة الري الحديثة والمطورة في ضوء السياسات المائية للدولة، وحفاظًا على الموارد المائية المحدودة، للمنتفعين على عدة ترع منها (ديل المسلمية والنصرانية وخليج الشيخ في مركز أبوكبير).



واستعرضت الندوة طلبات الروابط، كما تم التأكيد على المزارعين وحثهم على استخدام أنظمة الري الحديث وترشيد مياه الري، والالتزام بزراعة محصول الأرز طبقا للمساحات المقررة منعا لحدوث اختناقات لباقي المنتفعين على نهاية الترعة، مع ضرورة تواصل الرابطة مع مسؤلي الري في توزيع المياه وأعمال التطهيرات وحصر المخالفات والتوعية للحد منها.