إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف - أسيوط الشرقي القديم أمام مصنع أسمنت بني سويف القديم وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابي،ن وهم أشرف على إبراهيم 17 سنة، مقيم بمركز الفشن، حداد مصابًا بجرح بالذراع الأيمن حوالى ١٠ سم، ميرفت إبراهيم أحمد 39 سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، مصطفى أحمد مصطفى ١٦سنة، طالب مقيم بمحافظة القاهرة، مصابًا بسجحات بالجسم، سماح إبراهيم أحمد، 37 سنة، مقيمة بمحافظة القاهرة مصابة بكدمات وسحجات.



كما نقلت سيارات الإسعاف مارينا جرجس بطرس،٢٠ سنة، مقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، مصابة بسحجات بالجسم، تادروس بسام رابح، 7 أشهور مقيم بمركز مغاغة مصابًا بسحجات بالجسم، محمد صلاح محمد ٦٥ سنة ومقيم بمحافظة القاهرة مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، مصطفى ربيع اسماعيل، 23 سنة، سائق، مقيم بقرية بنى عفان التابعة لمركز بنى سويف مصابًا بجرح قطعى بالرأس حوالى ١٠ سم، ميخائيل سعد غالى،٦٠ سنة، مقيم بمدينة بنى سويف، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.