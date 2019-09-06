الادعاء الفرنسي يطعن على قرار بالتحقيق مع قضاة لعدم محاكمة "إير فرانس"

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إن الادعاء الفرنسي طعن على قرار بالتحقيق مع قضاة لعدم محاكمة "إير فرانس" بسبب حادث تحطم طائرة في عام 2009 أسفر عن مقتل 228 شخصا.

ورفض القضاة خلال الأسبوع الجاري طلبا من الادعاء العام بتوجيه الاتهام إلى الشركة في جريمة القتل العمد بسبب تحطم طائرة ريو دي جانيرو - باريس في مطلع يونيو في المحيط الأطلسي.

وخلص محققون في حادث الطائرة الفرنسية في عام 2012 إلى أن الطاقم غمرته المياه بعد ظهور قراءات متناقضة للسرعة الجوية وتوقف الطيار الآلي، ربما بسبب تحقيقات السرعة الجوية.

وقال الادعاء العام إن شركة الخطوط الجوية الفرنسية لم تقدم لطاقمها ما يكفي من المعلومات حول الحوادث السابقة التي تشمل تحقيقات في السرعة الجوية وكيفية التعامل معها، وأن تدريبها كان غير كافٍ.

واتفق قضاة التحقيق مع المدعين العامين على عدم وجود أسباب لمقاضاة شركة إيرباص، الشركة المصنعة للطائرة ( A200-330 ) بسبب الحادث.