حديقة حيوان في بولندا تستقبل فرخ طائر أبو قرن المهدد بالانقراض

بعد ثلاثة أشهر من تكسير غلاف بيضته والخروج إلى الحياة يبهج فرخ طائر أبو قرن النادر الجمهور والحراس على حد سواء في حديقة حيوان فروتسواف البولندية بعد أن دخل حظيرته للمرة الأولى.

وقفز الطائر الذي يتميز بمنقاره وريشه باللونين الأبيض والأسود خارج بيضته في مايو، أيار، من العام الحالي وهو رابع فرخ يخرج إلى الحياة في الحديقة.

ولم يترك الفرخ عشه إلا بعد ثلاثة أشهر من الفقس ليستكشف حظيرته الجديدة، لكن الحراس لم يحددوا جنسه بعد.

ووفقا لمعلومات نشرتها حديقة فروتسواف على موقعها الإلكتروني فإنها المكان الوحيد في أوروبا الذي شهد فقس أفراخ لطائر أبو قرن في الأعوام القليلة الماضية.

وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة طائر أبو قرن ضمن فئة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. ويوجد موطن أبو قرن الأصلي في جزيرة بالاوان بالفلبين.

ويأتي تراجع أعداده نتيجة لإزالة الغابات وصيد الطيور من أجل الطعام وللحصول على جزء من منقاره يستخدم في الطب الصيني التقليدي.

