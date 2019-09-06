وزير الشئون الدينية في السودان يدعو الأقليات اليهودية للعودة

دعا وزير الشئون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، الأقليات اليهودية التي فارقت البلاد إلى العودة.



وقال مفرح، في تصريحات لفضائية "العربية"، إن السودان متعدد في أفكاره وثقافاته، والمذاهب الإسلامية وفي أديانه، والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.



وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الخميس، تشكيل أول حكومة ترى النور في السودان، عقب أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل الماضي، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يُفترض أن تؤدي إلى حكم مدني.