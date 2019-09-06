محمد الباز يكتب: الأفكار المؤسسة للأكاديمية الوطنية للتدريب

- تعمل على صناعة ثقافة جديدة فى المجتمع المصرى وإرساء فكرة التعلم المستمر

- تأسست لتكون للجميع.. والذين يتعاملون معها لا يسألهم أحد عن توجهاتهم السياسية



كان من السهل علىّ جدًا الاستسلام لجلسة دامت ما يقرب من ثلاث ساعات فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى الجلسة التى دعتنا إليها مديرتها الدكتورة رشا راغب، على أنها مجرد جلسة عابرة من بين جلسات كثيرة يدعى إليها الصحفيون والإعلاميون، يستمعون إلى كلام منمق وشيك، ثم ينتهى بعد ذلك كل شىء.. فى الغالب طبعًا إلى لا شىء.

لكن الجلسة هذه المرة كانت مختلفة، ولهذا أسبابه بالطبع.

فقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يجلس فيها المسئولون عن الأكاديمية- تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧- وجهًا لوجه مع الإعلام رسميًا، حيث كانت الحوارات والمناقشات قبل ذلك عابرة، وربما كان هذا سببًا فى سوء فهم أحاط بالأكاديمية من بعض الفئات، التى رأت فى تدشينها محاولة تطويع للشباب وصبغهم بصبغة واحدة.

كانت السمعة التى تطارد الأكاديمية أنها إعادة إنتاج للتنظيم الطليعى، الذى أنتج شبابًا وقيادات ليعملوا فى الدولة بتوجهاتها وعلى طريقها، ولا يحيدون عنها شيئًا.

لم يقرأ أحد وقتها ما جاء فى القرار الجمهورى، الذى خرجت الأكاديمية للنور بعده.

ففيه أن الهدف منها أن تكون مسئولة عن تدريب وتأهيل كوادر قادرة على الإدارة والقيادة والإبداع، واعتبارها أحد مراكز التميز المصرية الرائدة فى مجال تحقيق متطلبات تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والشباب بمختلف خلفياتهم.

أعتقد أنه من المهم أن نتوقف عند «بمختلف خلفياتهم» هذه، لأن فيها السر الأكبر الذى تحمله الأكاديمية، التى تأسست لتكون للجميع، وهى بالفعل كذلك، فالذين يتعاملون معها عبر برامجها المختلفة لا يسألهم أحد عن توجهاتهم السياسية أو أفكارهم الدينية.

كانت رشا راغب، مديرة الأكاديمية، فى حاجة إلى وقت حتى ترتب أوراقها كاملة قبل أن تتحدث مع الإعلام، فهى تؤمن بأنه لا بد أن يكون لديك ما تقوله، وإلا فإن الكلام سيكون خصمًا منك تمامًا.

لم تترك المسئولة الأولى عن الأكاديمية شيئًا إلا وتحدثت فيه، وضعت الصورة كاملة أمام الرأى العام من خلال استعراضها أمام مجموعة من الإعلاميين، وهو ما يمكن أن نحدده هنا من خلال الأفكار الأساسية، التى يقوم عليها العمل فى أكاديمية منضبطة لا تسعى فقط إلى التدريب والتأهيل، ولكن إلى صناعة ثقافة جديدة فى المجتمع المصرى، وهى أن التعليم ليس نهاية الطريق، فلا بد أن تتعلم طول الوقت، ولا بد أن تكتسب مهارات جديدة طول الوقت.. فالوقت الذى تتوقف فيه عن التعلم هو الوقت الذى تكتب فيه نهايتك بيدك.



الفكرة الأولى: الاستقلالية التامة

يقولون «تكلم حتى أراك».

تكلمت رشا راغب فرأيناها.

فمديرة الأكاديمية، التى حصلت على خبرات عديدة عبر رحلتها العملية والأكاديمية، تعرف جيدًا ما يدور فى العالم فى مجالات التدريب والتأهيل، تعرف الفرق بين المدارس المختلفة ومميزاتها، ولذلك عندما قالت إن الأكاديمية تمثل مدرسة مصرية خالصة صدّقتها.

كان من السهل على الأكاديمية الوطنية أن تستورد عددًا من مناهج التدريب الغربية، وساعتها لن يعترض أحد، لأننا نعمل طبقًا لما يعمل به العالم، لكن الرؤية هنا مختلفة، فحتى ينجح أى تدريب فلا بد أن تدرس واقعك وتعرف احتياجاته، وساعتها ستكون كل برامجك ناجحة، لأنها ببساطة ستؤتى نتائجها.

فى أوراق الأكاديمية الرسمية حديث عن برنامج المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة بمصر، وهو تعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبى والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، لإعداد النخبة فى الإدارة المصرية كى يتولوا المناصب القيادية فى الإدارة المصرية على غرار النموذج الفرنسى، وذلك بتطبيق أحدث نظم التدريب الأوروبية لضمان اختيار وتدريب العناصر المصرية المتميزة، حتى يسهموا فى تطوير الإدارة المصرية.

مدة الدراسة فى هذا البرنامج ١٨ شهرًا، وعدد المتدربين فيه ١٠٠ متدرب.

كانت رشا راغب منتبهة تمامًا، عندما جاء الحديث عن المدرسة الفرنسية فى التدريب على هامش حديثنا معها، قالت: مصر لا تعمل على غرار أحد، لا يمنعنا هذا بالطبع من البحث عن الجديد فى العالم، لكننا نعلّم وندرب طبقًا لما تحتاجه ظروفنا وأحوالنا.



الفكرة الثانية: التدريب ليس رفاهية

لعقود طويلة كان التدريب فى الثقافة المصرية مجرد عمل روتينى، يحصل أحدهم على دورة تدريبية حتى يترقى أو يحصل على منصب، ولذلك كان التدريب جزءًا من الترفيه، فالموظف يقضى أيامًا بعيدًا عن عمله، لا يلتزم بشىء، وتنتهى مدة التدريب، ليعود نفس الموظف إلى عمله وهو يحمل شهادة تؤكد اجتيازه الدورة التدريبية بتفوق، دون أن يعرف، فى الغالب، شيئًا عما جرى فى هذه الدورة.

عانت الأكاديمية الوطنية للتدريب من هذا بعض الوقت، مثل الأمر تحديًا كبيرًا للمسئولين عنها فى البداية، تحكى رشا راغب أن عددًا من الموظفين الذين تلقوا التدريب فى الأكاديمية كانوا يتحايلون حتى لا يحضروا المحاضرات، بالمعنى المباشر كانوا «بيزوغوا»، هذا غير الجدل الطويل من بعضهم بأنهم لا يحتاجون للتدريب من الأساس، لكن إصرار الأكاديمية جعل الجميع يلتزمون.

تعمل الأكاديمية بقناعة أن التدريب يمثل قيمة مضافة ليس لمن يتلقى التدريب فقط، ولكن للمجتمع كله، وحتى ينجح التدريب فلا بد أن يقتنع من يتلقاه بجدواه.



الفكرة الثالثة: التدريب للجميع

كان السؤال واضحًا ومحددًا ومباشرًا: هل يمكن أن يتلقى الوزراء تدريبًا فى الأكاديمية؟

على الفور ردت رشا راغب بأن تدريب الوزراء أمر طبيعى جدًا، ويمكن أن يحدث فى الأكاديمية بالطبع، بل يمكن أن يحدث قريبًا، لأن الوزير يمكن أن يكون بارعًا فى عمله الفنى، لكنه يكون فى حاجة إلى التدريب على التواصل المجتمعى أو التعامل مع الرأى العام.

كانت هناك محاولة لإثارة قضية الفارق بين الوزير المهنى والوزير السياسى، وهل نحتاج إلى وزير سياسى فى هذه الفترة؟

لكن رشا راغب وضعت الأمر فى حجمه تمامًا، فالتدريب مهم فى كل الأحوال، وهو ما يساعد على أن ينجح الوزير فى مهمته، أيًا كان المجال الذى يعمل فيه.

عندما تتصفح البرامج التدريبية، التى تعمل عليها الأكاديمية ستجدها: برنامج القيادة والتواصل الفعال لمرشحى هيئة قضايا الدولة، برنامج الإدارة التنفيذية للملحقين التجاريين، برنامج الإدارة التنفيذية للملحقين والإداريين الثقافيين، برنامج مهارات التواصل الفعال والقيادة للدعاة، برنامج الإعلام الفعال للمتحدثين الرسميين، برنامج القيادة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، برنامج الإدارة الفعالة للمهندسين الجدد بالهيئة القومية للأنفاق، برنامج المسئول الحكومى المحترف، برنامج تدريب الطيارين الجدد بمصر للطيران، برنامج البيطريين، برنامج تدريب العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد، برنامج الإدارة والاتصال الفعال للتمثيل العمالى، برنامج الإبداع الفنى.

هذه البرامج هى أول الطريق، ولا أعددها هنا لتأكيد ثراء ما يحدث فى الأكاديمية، بقدر التأكيد على أن أذرع التدريب ستصل للجميع، لأنهم فى حاجة إلى ذلك.



الفكرة الرابعة: التحرر من الروتين الحكومى

فى بداية عمل الأكاديمية كانت تابعة لمجلس الوزراء، وهو ما جعلها تعانى بعض الشىء من دولاب العمل الحكومى المعقد جدًا، والذى يحتاج بالفعل إلى ثورة إصلاح كاملة، لكنها الآن أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية، يديرها مجلس أمناء يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا، وهو ما يمنحها ثقلًا وأهمية، ويعكس قناعة الإدارة المصرية فى أعلى مستوياتها بأهمية ما تقوم به.

تبعية الأكاديمية لرئاسة الجمهورية لا تعنى أنها تتلقى ميزانيتها من الدولة، أو أن الدولة هى التى تنفق بشكل مباشر على برامج التدريب، فكل جهة فى مصر لديها ميزانية للتدريب، وهى الميزانيات التى كانت تهدر تمامًا، ولا تعود بأدنى نفع على البلد، كل جهة تدفع مقابل تدريب أفرادها، وهو ما يعنى أن الخدمة التى تقدمها الهيئة ليست مكبلة بقيود أو ضغوط من أى جهة.

لكن يظل لدينا سؤال مهم وهو: كم تخصص الدولة المصرية فى موازنتها العامة سنويًا للتدريب فى كل المؤسسات الحكومية؟ وكيف تنفق هذه الميزانيات؟ وهل نستفيد منها بالفعل؟ أم أنها أموال تنفق على أمور شكلية لا قيمة لها.

مستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب يمكن أن يساعد فى حسم هذه الأمور، ويجيب عن مثل هذه الأسئلة.

فى مصر ما يقرب من ٢٥٠ ألف جهة تقوم بالتدريب، هناك جهات محترمة بالطبع، وهناك جهات تعمل تحت بير السلم، ولا أحد يراقب أو يتابع، للدرجة التى تحول فيها التدريب إلى مجرد سبوبة يتكسب منها البعض.

هناك اتجاه، فيما أعتقد، أن تكون الأكاديمية هى المسئولة عن جهات التدريب فى مصر، لكن هذا يحتاج إلى تشريع حاكم ومنضبط، ثم إن الأكاديمية نفسها تعمل للاعتماد من جهات دولية متخصصة، حتى تكون قادرة على منح الاعتماد لجهات التدريب المصرية، وهو ما يجعلنى أقول إن مستقبل الأكاديمية يمكن أن يكون إضافة كبيرة للحياة العامة فى مصر.



الفكرة الخامسة: الوعى بالمجال العام

ما لفت انتباهى بالفعل فى كلام رشا راغب أنها تعى ما وراء برامج التدريب التى تعمل عليها، الأمر يتجاوز التنظير إلى قراءة الواقع.

عندما تعود إلى ملفات الأكاديمية وتتوقف قليلًا أمام برنامج المسئول الحكومى المحترف، يمكنك أن تقرأ أنه برنامج جاء انعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر ٢٠٣٠، ولرفع كفاءة موظفى الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومى على قدر عال من الكفاءة والفعالية.

الكلام هنا لا يعيبه شىء ولا ينقصه شىء، لكن وراء هذا البرنامج فكرة مهمة جدًا أمسكت بها رشا راغب.

كانت تتحدث عن أسباب غضب قطاعات كثيرة من الشعب المصرى، من وجهة نظرها بالطبع، قالت: أنا أرى أن المواطن لا يغضب من تعقيدات الروتين فى الدو ائر الحكومية، لأن عددًا من دول العالم، من بينها فرنسا، لديها مثل هذه التعقيدات وربما أكثر، ولا يغضب غالبًا من ارتفاع الأسعار أو فرض الضرائب، لأن هناك دولًا كثيرة فى العالم الأسعار فيها أعلى وقوانين الضرائب تظهر فجأة، لكن مهم جدًا أن نلتفت إلى أن المواطن المصرى يتعامل مع موظف يعمل فى بيئة صعبة، فإذا ما تحسن أداء هذا الموظف وتحسنت البيئة المحيطة به، فإن ذلك كفيل بأن ينتهى قدر كبير من الغضب الذى نجده فى الشارع المصرى وعلى وجوه الناس فى الشوارع.

الفكرة لها وجاهتها، ما فى ذلك شك، وقد تكون بالفعل جزءًا من حل أزمات كثيرة نعانى منها، لكن الأهم من الفكرة أن مديرة الأكاديمية لا تعمل من واقع الكتب والتقارير والتجارب الدولية، ولكنها تضع عينيها جيدًا على الواقع المصرى، تقرأه جيدًا، ثم تصمم برامج طبقًا لما تراه.

توقفت عند صلاحيات الأكاديمية، فهى صحيح تدرب العاملين بالدولة المصرية، لكنها لا تملك صلاحيات تجعلها طرفًا فى عدم تعيين موظف أو ترقيته إلا بعد اجتياز برامج التدريب التى تقدمها، هى فقط تقدم توصيات وجهات العمل تأخذ بها أو لا تأخذ فهذا شأنها، وهو ما يجعلنى أعاود التأكيد على ضرورة إصدار قانون خاص بالأكاديمية يحدد واجباتها ويمنحها صلاحيات كاملة.

نحن بالفعل أمام فرصة عظيمة كل ما أتمناه ألا تفلت من بين أيدينا، كان لدينا مؤسسات كبيرة للتدريب والتأهيل فيما مضى، احتفينا بها، كتبنا عنها، وانتظرنا النتائج، لكن تبخرت هذه المؤسسات، وذهبت مع الريح، أتمنى ألا تلاقى الأكاديمية شيئًا من هذا.

سأقول لكم بصراحة.

حتى تبقى هذه الأكاديمية وتستمر وتلعب دورًا مهمًا فى المجتمع المصرى، فلا يكفى أن تكون الإرادة السياسية على قناعة بها، ولكن من المهم أن يقتنع الناس فى مصر بأهمية التدريب، أن تتغير ثقافتهم للدرجة التى يصبح معها التدريب احتياجًا وليس رفاهية، وألا ترتبط القناعة بأهمية الأكاديمية بأهمية وقيمة من يديرونها الآن، ولكن لا بد أن تمتد قناعتنا بأنها مؤسسة مصرية وطنية خالصة ملك للمستقبل وليس للحاضر فقط.

يقولون إن المقدمات الجيدة فى الغالب تقود إلى نهايات جيدة.

لن أتحدث عن نهايات، فنحن نبغى الاستمرار.

ولذلك أنا على ثقة أن بدايات الأكاديمية الوطنية للتدريب تقودنا إلى مستقبل عظيم.

هذا إذا أردنا ذلك بالطبع.

