الاثنين المقبل.. أرملة عبدالله محمود ضيفة «كلام ستات» على ON E

تحل «حنان البنبي»، أرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، ضيفةً على برنامج «كلام ستات»، المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم الإثنين المقبل.



ويستهل البرنامج فقراته يوم الاثنين، بفقرة «بيقولك» المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة «الرغي الجميل»، وتستضيف شيماء حمدي خبيرة تجميل، تليها فقرة «اسأل الستات» المخصصة للإجابة عن ما يرد من أسئلة للبرنامج.



يذكر أن برنامج «كلام ستات» يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبوالحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.