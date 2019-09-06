غدا.. انقطاع الكهرباء عن قطور وقرية تلبنت قيصر بطنطا

قالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إن التيار الكهربي سينقطع عن محطة محولات سملا جهد 6611 ك.ف، غدا السبت، من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحا من اليوم ذاته لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.



وأوضحت رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية في بيان اليوم أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي هي: مدينة قطور- القرى والعزب التابعة لمدينة قطور- قرية تلبنت قيصر والعزب التابعة لها.

