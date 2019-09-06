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عالم

سارة ساندرز تؤيد بصرامة الرئيس ترامب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:55 م
جريدة الدستور
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عبرت سارة ساندرز المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في أول مقابلة لها منذ مغادرتها منصبها، عن وقوفها بصلابة خلف الرئيس دونالد ترامب، وقالت إن الولايات المتحدة ستظل "قائدة العالم" في ظل إدارته.
وأجريت المقابلة مع ساندرز على شبكة فوكس نيوز التليفزيونية الأمريكية المحافظة بوجود عدد من المضيفين الذين يؤيدون ترامب بصورة واضحة، وذلك للترويج لكتاب مرتقب صدوره. وقد تم تعيينها من قبل القناة كمشارك.
وأيدت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض الحرب التجارية الأمريكية الحالية مع الصين، قائلة إن ترامب "لا يمكن أن يكون أكثر صوابا بشأن ذلك". كما هاجمت الحزب الديمقراطي المعارض.
وقالت إن "الأشياء التي تخرج من أفواه الديمقراطيين هذه الأيام، لا أستطيع حتى أن أقف عندها، إنها غبية للغاية"، مشيرة بوجه خاص إلى اقتراحات ظهرت مؤخرا لمحاربة التغير المناخي، بحيث ستؤدي إلى فرض ضرائب على صناعات معينة بهدف خفض انبعاثات الكربون.
وقالت ساندرز إنها لا تزال من أنصار ترامب "ولن أغير موقفي".
وتعد ساندرز ثاني سكرتيرة صحفية لترامب منذ أن تولى منصبه. وتشتهر بموقفها الهجومي غالبا تجاه وسائل الإعلام وقرارها النهائي بعدم الاضطلاع بعد ذلك بالمؤتمرات الصحفية اليومية للبيت الأبيض.

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