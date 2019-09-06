الملاكم رويز واثق من تكرار فوزه على جوشوا في السعودية

أكد آندي رويز جونيور بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنه ما زال يشعر بنهم شديد تجاه الحفاظ على الألقاب المتوج بها (الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية) عندما يلاقي أنتوني جوشوار في مباراة إعادة يوم 7 ديسمبر المقبل في مدينة الدرعية بالسعودية.



وصدم المكسيكي رويز جونيور 29 عامًا عالم الملاكمة، عندما أسقط جوشوا أربع مرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية في الجولة السابعة، عندما التقيا أول مرة في نيويورك في يونيو الماضي.

ولكن، رويز، يقول إنه بغض النظر عن مقر إقامة النزال، فهو يتوقع نفس النتيجة، ليثبت أنه لم يفز بالحظ.

وقال في لندن اليوم الجمعة: "أعلم أن أنتوني يريد استعادة الألقاب، ولكنهم لي".

وأضاف: "كل هذا العمل المضني والإخلاص طوال حياتي يعني أنه يوم 7 ديسمبر سأفوز بنفس الطريقة".

وتلقى جوشوا 29 عاما أول خسارة له في 23 نزالا احترافيا في ظهوره الأول في أمريكا، ولكن بتحقيقه الفوز على أبطال سابقين مثل فالديمير كليتشكو وألكسندر بوفيتكين، يقول جوشوا إنه أعاد اكتشاف "عقلية البطولات" التي يحتاجها ليعود بطلا مرة أخرى.

وقال:"الدفاع بداخلي، الأمر متعلق بتواجد عقلية الفوز بالبطولات. إذا كان لدي هذا في حياتي، أعرف إلى أين اتجه".

وأضاف:"النزالات التي أحظى بها لا اختارها. أواجه شخصا أصبح بطلا بدلا من مواجهة شخص يريد أن يصبح بطلا. آندي رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل حاليًا".