توسيع التعاون في التكنولوجيا بين الصين والدول العربية

توصل مسئولون حكوميون وأكاديميون ورجال أعمال من الصين والدول العربية الذين اجتمعوا في نينجشيا لحضور مؤتمر بشأن التكنولوجيا إلى توافق مفاده أنه ينبغي على الجانبين مواصلة تطوير نقل التكنولوجيا وتعميق التعاون.



وحضر أكثر من 500 مشارك من مختلف القطاعات من دول تشمل الصين ومصر والمغرب، المؤتمر الثالث بين الصين والدول العربية في نقل التكنولوجيا والتعاون الابتكاري، الذي يعد جزءا من معرض الصين- الدول العربية الجاري في يينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي.



وقال هوانغ وي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا، إن فكرة التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار مبادرة الحزام والطريق قد وضعت موضع التنفيذ، وحظيت بإنجازات كبيرة، بما في ذلك زيادة التبادلات الثقافية والشعبية، وبناء تحالف للمنظمات العلمية العالمية للحزام والطريق بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى البناء أو التشاور بشأن مناطق العلوم والتكنولوجيا في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك الدول العربية.



وقالت دعاء خليفة، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، إن الصين والدول العربية عملت سويا لبناء مختبرات مشتركة، وأن العلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني في الصين قد أفادت البلدان العربية.



ولفتت خليفة إلى أن العديد من الطلاب والمسؤولين والفنيين العرب يتمتعون بفرص التدريب في الصين، ما يساعد على التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.



وخلال المؤتمر، شاركت الصين تقنياتها المتقدمة في مجالات متنوعة بما في ذلك الزراعة الذكية وأنظمة الري الموفرة للمياه، كما وقعت 10 صفقات للتعاون العلمي والتكنولوجي مع العديد من الدول العربية، مثل بناء المختبرات المشتركة ومنصات خدمات البيانات الضخمة.