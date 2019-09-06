الكشف على 1464 مريضًا بالمجان خلال قافلة طبية بالبحيرة

أعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن استمرار القوافل الطبية المجانية للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية والنائية، طبقًا لتعليمات محافظ البحيرة، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية علاجية مكبرة بقرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بالظهير الصحراوى للمحافظة وقعت الكشف الطبي على 1464 مريضا، من خلال 9 عيادات متنقلة، كما تم خلال القافلة إجراء تحاليل طبية وطفيليات لـ 180 حالة.



فيما شدد محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.