تعزيزات أمريكية تصل إلى العراق قادمة من الأردن

قالت مصادر أمنية ومحلية عراقية اليوم الجمعة، إن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت إلى قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي البلاد قادمة من الأردن.



وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة الانبار لوكالة أنباء "شينخوا"، إن أكثر من 100 شاحنة أمريكية تحمل معدات وأسلحة وعجلات وصلت الى قاعدة "عين الأسد" في بلدة البغدادي التي تبعد (90 كم) غرب الرمادي مركز المحافظة.



وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك التعزيزات جاءت عبر الأردن مرورا بمنفذ طريبيل الحدودي وصولا الى قاعدة عين الأسد الجوية".



وتابع "ان قوات عراقية كانت ترافق تلك الشاحنات لحمايتها حتى وصولها الى القاعدة العسكرية".



وأكد مسؤول محلي في محافظة الانبار، وصول تعزيزات أمريكية الى قاعدة "عين الأسد".



وقال المصدر، الذي طلب أيضا عدم ذكر اسمه، إن "أكثر من 100 شاحنة تحمل مختلف الآليات المصفحة والعجلات العسكرية والأسلحة الأمريكية وصلت بالفعل الى قاعدة عين الأسد".



ولم توضح المصادر سبب وصول التعزيزات الأمريكية إلى محافظة الانبار التي تشهد أوضاعا أمنية مستقرة بعد ابعاد خطر تنظيم الدولة الاسلامية أو ما يعرف بـ (داعش) عنها.



وتتمركز القوات الأمريكية بمحافظة الانبار في قاعدة "عين الأسد" ببلدة البغدادي وقاعدة الحبانية (30 كم) شرق الرمادي.



وتقتصر مهام تلك القوات على تدريب وتسليح القوات العراقية والتنسيق المشترك مع الجانب العراقي لقصف مواقع التنظيم المتطرف في صحراء الانبار.



وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير جميع أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش".



لكن مناطق عراقية، خاصة المناطق الوعرة والصحراوية، مازالت تشهد هجمات تشنها خلايا تابعة للتنظيم المتطرف.



وتشن القوات العراقية عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.