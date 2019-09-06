وكيل "تعليم المنيا" يحيل مديري 4 مدارس للتحقيق

قرر محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، إحالة مديري 4 مدارس للتحقيق، لإهمالهم في أعمال النظافة، وعدم تواجد أعضاء هيئة التدريس، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وكان عزب، أجرى جولة مفاجئة لمدارس إطسا بنين"1"، إطسا الإعدادية بنات، وأطسا بنين"2" الإبتدائية، وقرر إحالة مديرى المدارس الثلاث للتحقيق لسوء حالتها والتراخي في تنفيذ التعليمات الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومنها عدم الاهتمام بنظافة المدرسة وعدم الإنضباط بدفاتر الحضور والإنصراف، وعدم تواجد أعضاء هيئة التدريس، كما تفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة المنيا، وأحال مديرها للتحقيق لنفس الأسباب.



وفي مركز مطاي أحال الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، 3 رؤساء قري للشئون القانونية للتحقيق معهم، لتغاضيهم عن مخالفات المباني، إذ جاء قرار رئيس المدينة ضد المذكورين لعدم إتخاذهم الإجراءات الفورية لإزالة المباني المخالفة في مهدها، وعدم إخطار الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح مسئول بالوحدة المحلية، أن رؤساء القري الثلاث تغاضوا عن إتخاذ الإجراء اللازم ضد مباني مخالفة، ولم يتم إزالتها في المهد، وتركوا المخالفات حتي تم البناء، لذا تقرر فحص كافة أعمال الإدارة الهندسية للتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات للبناء على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو أملاك أهالي بدون ترخيص، خاصة بعد صدور قانون التصالح الجديد وتفعيله.