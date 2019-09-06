زينب غريب أحدث المنضمين لـ"شبح النيل" مع محمد رمضان

تستعد الممثلة الشابة والمخرجه زينب غريب؛ للمشاركة في فيلم "شبح النيل"، من بطولة الفنان محمد رمضان، ومن إخراج ياسر الياسري.



وتقوم زينب في الفيلم بدور النداهة، وهو دور محوري في أحداث العمل، الذي يتناول فترة زمنية، ترجع لعام 1900، في إطار من الأكشن.



وكانت آخر أعمال زينب، مسلسل سجن النساء، مع النجمة نيللي كريم، ولاقت استحسان الجميع في دورها في المسلسل.



وتعود زينب مرة أخرى للتمثيل من خلال المشاركة في العمل السينمائي، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات؛ من أجل تفرغها لدراسة الإخراج.