جامعة قناة السويس تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جمعة قناة السويس، عن مواصلة الجامعة لأعمال التجديد والتطوير استعدادًا للعام الدراسي الجديد بطرح 65 عمل إنشائي وتم ترسيتها على من سيقوم بتنفيذها.



وأشار رئيس جامعة القناة فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن من هذه الأعمال استكمال سور الحرم الجامعى القديم وصيانة استراحة المعيدين وتركيب تكييف مركزي لمجمع الصيدلة وشراء معامل قسمي الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية بكلية الهندسة، مضيفا أنه بجانب إنشاء بوابات الكترونية لدخول الطلاب ومبنى إدارى بمدينة الطالبات ومحطة حريق بمدينة الطلبة، ورفع كفاءة مبانى مختلفة بالجامعة القديمه وإنشاء مجموعة من الطرق الجديدة داخل الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن هناك 17 مشروعا تم طرحها وجارى ترسيتهم على من سيقوم بتنفيذهم، وأن من هذه الأعمال توريد وتركيب معمل النظم الجغرافية ومعمل لغات متكامل وإنشاء موقف سيارات جديد بالحرم الجامعى الجديد ورفع كفاءة المبنى الإداري للمستشفى الجامعى، ورفع كفاءة معهد الأفرواسيوى بالجامعة القديمة.