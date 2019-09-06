واشنطن ترفض تقليص إيران التزاماتها النووية

رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، تقليص إيران التزاماتها النووية، وفقًا لوكالة رويترز.



جاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في رسالة وجهها إلى الاتحاد الأوروبي، عن وقف الامتثال بالكامل في الاتفاق النووي، المقرر تنفيذه بدءًا من صباح غد السبت.



من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نبأ عاجل، عن أنها ستبعث بمبعوث إلى طهران، غدًا، لمناقشة الأوضاع الجارية.



وأفادت وكالة رويترز بأن المدير المؤقت للوكالة الدولية سيجري مباحثات مع المسئولين الإيرانيين، مشيرة إلى أن إيران ارتكبت خروقات للاتفاق النووي.



وتتصاعد حدة التوترات خلال هذه الفترة إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وفرض المزيد من العقوبات على الكيانات الإيرانية.