خبراء يحثون على نزع نووي تدريجي في كوريا الشمالية

قالت مجموعة بحثية أمريكية إنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعي فورا لتفكيك المنشآت النووية الكورية الشمالية جزئيا.



وكان الرئيس السابق لمختبر لوس ألاموس القومي سيجفريد هيكير أحد كتاب مقالة نشرت على موقع نورث 38 على شبكة الإنترنت يوم الأربعاء.



وكان هيكير قد زار منشأة نووية في كوريا الشمالية.



ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية أضافت على الأرجح مواد قابلة للانشطار تكفي لعشر قنابل تقريبا على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية.



وتشير المقالة إلى مجمع نيونج بيون النووي الذي عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفكيكه مقابل رفع العقوبات أثناء القمة التي جمعته بترامب في هانوي في فبراير.



ورفضت الولايات المتحدة الفكرة، تماشيا مع هدفها المتمثل في نزع نووي تام ولا رجعة فيه ويمكن التحقق منه.



وقال كتاب المقالة إن تفكيك مجمع نيونغ بيون بالكامل والسماح للمفتشين بزيارة الموقع سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة في البرنامج النووي الكوري الشمالي.



وحذروا قائلين إنه كلما طال انتظار الولايات المتحدة زاد التهديد النووي برمته. طالبوا الولايات المتحدة بجعل كوريا الشمالية تتخذ خطوات سهلة وهامة في الوقت نفسه للتعامل مع المخاوف الأمريكية وفي المقابل تتخذ واشنطن خطوات مماثلة.



هذا ويحث خبراء أمريكيون آخرون إدارة دونالد ترامب على السعي لتحقيق نزع نووي تدريجي في كوريا الشمالية.