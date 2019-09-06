تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «٢-2»

نعرف أن وضعية جسم الإنسان تسهم بشكل كبير فى الصورة الذهنية المُتكونة عنه لدى الآخرين، طريقة الجلوس أو المشى وتحريك الأيدى قد توحى بأن الشخص متواضع، مغرور، عصبى.. إلخ، فتعبيراتنا غير اللفظية تسيطر على الطريقة التى يشعر ويفكر فيها الناس تجاهنا.. ولكن هل يمكن أن تؤثر تعبيراتنا غير اللفظية فى الطريقة التى نشعر ونفكر بها عن أنفسنا؟ هل يمكن أن تؤثر وضعية الجسم على الشخص نفسه؟.

أن يكون الشخص منكمشًا على جسده ويبدو أصغر من حجمه الحقيقى، أو يكون مَحنى الظهر، أو واضعًا ساقًا على ساق، أو يلف كاحليه مع بعضهما بعضًا، أو ممسكًا بكلتا ذراعيه، أو مادًا ساقيه أمامه، أو فاردًا ذراعيه على جانبيه.. هل يؤثر على صورته هو عن نفسه؟.

أيمكن للتعامل مع هذه الوضعيات بوعى أن يغير مسار حياة الإنسان بشكل كبير؟.

كانت هذه التساؤلات محل دراسة الباحثة وعالمة الاجتماع النفسى الأمريكية «آمى كودى»، التى تقوم بالتدريس فى إحدى كليات إدارة الأعمال فى جامعة «بركلى»، وهى مهتمة بدراسة التحيز والحكم المسبق، ومعنية بديناميكية السلطة، أى قابلية تغيير السلطة، ومتخصصة فى دراسة التعابير غير اللفظية الخاصة بالقوة والهيمنة والتعابير اللفظية الخاصة بالخضوع والخنوع.

تقول كودى: نحن نعلم أن عقولنا تغير وتؤثر بأجسامنا، وما أردت اختباره هو مدى قدرة أجسامنا على أن تغير وتؤثر بعقولنا؟ فالأمر يسير بطريقتين، فعندما تشعر بالقوة هناك احتمالية أكبر بأن تتصرف بهذه الطريقة، لكن من الممكن أيضًا حين نتظاهر بالقوة فعلى الأغلب سنشعر فعليًا بالقوة.

وقد أكدت دراسات سابقة أن عقول الأشخاص الأقوياء تختلف عن عقول الأشخاص الأقل قوة، فالأقوياء يميلون إلى أن يكونوا أكثر حزمًا وثقة وتفاؤلًا، ولديهم دائمًا شعور بأنهم سيفوزون حتى فى الأمور المتعلقة بالصدفة والحظ، وهم أكثر مجازفة، وأيضًا يميلون إلى أن يكونوا أكثر قدرة على التفكير بتجرد.

حتى من الناحية الفسيولوجية توجد اختلافات بينهما فى نسبة تركيز هرمونين أساسيين، هما «التستوستيرون» وهو هرمون السيطرة، و«الكورتيزول» وهو الهرمون المسئول عن التوتر.. وقد توصلت دراسة «كودى» إلى أن أصحاب القوة والذين فى المراتب العليا من الهرم الاجتماعى تكون نسبة التستوستيرون مرتفعة لديهم، ونسبة الكورتيزول منخفضة، والأمر ذاته عند القادة الأقوياء والأشخاص المؤثرين.

ولكى تتسم بالسيطرة والقوة والحزم لا يكفى أن تكون لديك نسبة التستوستيرون مرتفعة، بل لا بد من أن تكون لديك القدرة الكبيرة للسيطرة على توترك والتعامل معه بحيث تبقى دائمًا شخصًا هادئًا، فمفتاح القوة هو السيطرة على التوتر وجعل هرمون الكورتيزول دائمًا فى أقل مستوياته.

وفى التجربة التى أجرتها «كودى» أحضرت أشخاصًا وطلبت منهم أن يتبنوا، لمدة دقيقتين، وضعيات يكونون فيها إما بحالة قوة عالية، بحيث تتخذ أجسامهم حيزًا كبيرًا من حيزها الحقيقى بفرد ذراعيهم أو ساقيهم، أو حالة قوة منخفضة، بأن ينكمشوا على أنفسهم، وبعد الدقيقتين فحصت هرمونى التستوستيرون والكورتيزول، فوجدت أن الذين اتخذوا أوضاع القوة ارتفع لديهم التستوستيرون فى حين انخفض لدى الذين اتخذوا أوضاع الضعف، كما وجدت انخفاضًا فى مستوى الكورتيزول لدى الذين اتخذوا أوضاع القوة، فى حين ارتفع مستواه لدى من اتخذوا أوضاع الضعف.

والخلاصة..

تحضنا الدراسة السابقة على أن نتخذ دومًا أوضاع القوة متعمدين، وألا نستسلم لرغبتنا أحيانًا فى الانكماش على أنفسنا، لأن الأوضاع التى يكون عليها جسمنا تؤثر فى عقولنا.

فلنجرب وضعيات القوة ونتدرب عليها قبل تعرضنا لموقف به توتر أو موقف نكون معرضين فيه للتقييم، مثل مقابلة العمل أو اجتماع لاتخاذ قرارات مصيرية.

يمكننا أن نتظاهر بأننا أقوياء إلى أن نستوعب مفهوم القوة ونصبح أقوياء فعلًا.

بالتدريب لدقائق قليلة يمكننا أن نمنح أنفسنا الثقة والقوة، وعلينا ألا نستسلم لمن يدعوننا للخضوع والخنوع حتى ولو فى وضعيات أجسامنا.