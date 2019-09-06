حسن راتب يكتب: كيف نحنو على الطبقة الوسطى؟

- أثق فى قدرة السيسى على توفير السياسات الكفيلة باستعادة الطبقة الوسطى

- يتوجب الآن المسارعة إلى العمل وبشكل عاجل لوقف تآكل الطبقة الوسطى



كانت الطبقة الوسطى، ولا تزال، تمثل صمام الأمان لأى مجتمع بشرى مهما كان حجمه ومهما كان توجهه اقتصاديًا وسياسيًا.. لذا فإنه كلما زاد عدد هذه الطبقة وارتفع حجمها أصبحت مصدرًا مهمًا للاعتدال والأمن والأمان المجتمعى، حيث لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل حقيقة مؤكدة وهى أن الطبقة الوسطى تمثل أيضًا نقطة ارتكاز رئيسية فى الحراك المجتمعى، الأمر الذى يمنحها القدرة على الاستقلالية وثبات المواقف بل والشراكة أيضًا فى مسئولية بناء الدولة جنبًا إلى جنب الحكومات.



من هذا المنطلق، كنت قد تناولت فى سلسلة مقالات متتابعة سابقة قضية الطبقة الوسطى فى مصر، وما آل إليه حالها من انخفاض عدد سكانها الذين هبطوا إلى الطبقة الأدنى- وهى الطبقة الفقيرة- بدرجات الشح المختلفة التى أصابت شريحة كبيرة فى المجتمع لم يسبق لها معايشة تلك الضائقة المالية، والتى ترتبت عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية لمجموعة من مشاكل التنمية المتراكمة خلال سنوات طويلة سابقة، جعلت الطبقة الوسطى بكل شرائحها تتوه معالمها وتضيع الحدود بينها وبين الطبقة الفقيرة.. فالمعروف أن تقارير المؤسسات الدولية، ومن أبرزها التقرير الصادر عن البنك الدولى، حينما تسعى لتحديد موضع ونسبة المنتمين للطبقة الوسطى فى أى مجتمع فإنها تعتمد على تقسيم خماسى لشرائح متعاقبة من بين إجمالى التركيبة السكانية، ويمثل كل من تلك التقسيمات الخمسة ٢٠٪ من السكان، ويتفاوت نصيبها السنوى من الناتج المحلى الإجمالى، على أن يعرف المنتمون لشريحة الـ٢٠٪ صاحبة النصيب الأقل باعتبارهم فقراء، والمنتمون للشريحة صاحبة أكبر نصيب على أنهم الأغنياء، ثم تأتى بين الفقراء والأغنياء ثلاث شرائح للطبقة الوسطى، يتفاوت أيضًا نصيبها من الناتج المحلى، وهى على التوالى: الشريحة الدنيا، والشريحة الوسطى، والشريحة العليا، لتشكل الطبقة الوسطى بشرائحها نسبة ٦٠٪ من التركيبة السكانية.

ووفقًا لهذا التقسيم خلال تلك السنوات التى سبقت ثورة ٢٥ يناير، نجد أن الطبقة الوسطى تكاد تكون قد انتهت وتراكمت مشاكلها وتزايدت أزماتها، وعلى الرغم من ذلك لم تجرؤ الدولة على علاجها بالجراحة والاستئصال، مكتفية بمداواتها بالمسكنات، وذلك ليس بهدف حماية هذه الطبقة أو تلك، وإنما من أجل أن تتمكن الدولة من تحقيق استقرار سياسى ظاهرى، مفضلة إياه على مصارحة الناس بالحقائق وإجراء حوار مجتمعى حولها للتوصل إلى الحلول الجذرية لها.

ظل هذا الوضع قائمًا حتى قيام ثورة ٢٥ يناير، التى تصدر مشهدها مصريون ينتمون إلى الطبقة الوسطى بفئات عمرية متفاوتة، ومطالب طموحة تنوعت عبارات التعبير عنها ولكنها اتفقت فى مضمونها فى ثلاثية «عيش- حرية- عدالة اجتماعية»، وهى مطالب شرعية خرجت من أفواه جماهير محبة مخلصة لوطنها، تدعو لإصلاح اقتصادى اجتماعى يعالج الأوجاع بالاستئصال وليس المسكنات، وهو ما استجاب إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى مسئولية الحكم، حينما اختار مصارحة الشعب ومكاشفته بالحقائق الغائبة سنوات طويلة أسلوبًا للحوار فى كل لقاءاته وحواراته وأحاديثه إلى الأمة بعبارات صريحة واضحة دون مواربة أو تجميل، وهو الأسلوب الذى على الرغم من وضوحه ونُبل هدفه فإنه قد تعمد البعض استثماره بشكل مغلوط عن طريق قلة من المأجورين الكارهين صحوة تنموية حقيقية لبلدنا، فقد ترجم المنتمون للتيارات الإرهابية بأهوائهم الحاقدة برامج الإصلاح الاقتصادى الحقيقية بشكل مخالف للحقيقة، وأفرطوا فى تقديم انتقادات لقرارات الرئيس، متعمدين إبراز أوجه القصور والتشوهات بالدولة كمحاولة يائسة لعرقلة سير برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيعود بالنفع على جميع الطبقات، وبالتالى من شأنه بعث تلك الطبقة مجددًا وعودة الروح لها.

والحق يقال، فإن الاختيار الصعب الآخر الذى اختاره الرئيس بعد «المصارحة» هو «العلاج الجراحى»، وهو اختيار يتفاداه السياسيون عادة باعتباره يشكل مصدرًا رئيسيًا للمتاعب، وبالتالى يترتب عنه الكثير من المخاطر، وهو ما كان يدفع البعض للسعى من أجل استرضاء الجماهير بحسن الخطابة تارة وإثارة المشاعر الوطنية تارة أخرى، وهو أسلوب كان يتم التعامل معه باعتباره قد يكون أيسر فى إدارة الحكم، وهو ما رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى، وعبّر عن أسباب رفضه له فى مناسبات عديدة، حينما برر اختياره السير فى الطريق الصعب مستندًا إلى عقيدته الدينية ومخافة الله وخشية حسابه له، وهى أسباب غير شائعة فى قواميس الحكم والسياسة الحافلة بمصطلحات المواءمة والمخادعة وإلى آخره من مصطلحات الدهاء السياسى.

وفى تقديرى الشخصى أنه من هنا اكتسب السيسى بـ«المصارحة» و«العلاج الجراحى» ثقة قطاع كبير من الشارع المصرى المشهود تاريخه بالذكاء الفطرى القادر على التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب وإلى آخره من الصفات التى يوجزها العامة فى عبارة «رجل دوغرى»، وهو ما اتصف به السيسى فى قراراته وإدارته الحكم.

ولكن أقف هنا لأطرح تساؤلات يتردد الكثيرون فى طرحها لأسباب كثيرة، ولكننى أطرحها لسبب وحيد وهو حبى لهذا الوطن وحرصى على استقراره وإيمانى بصحة المسار الحالى الذى ينتهجه الرئيس.. وهذه التساؤلات هى: كيف نخفف الآلام «العلاج الجراحى» لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى يتحمل العبء الأكبر لها الطبقة الوسطى التى تتعرض فى بلدنا للانكماش فى الحجم والتهميش فى المشاركة؟ وإلى أى مدى يمكن لهذه الطبقة الوسطى العاملة تحمّل تلك الأعباء الناشئة عن تشوهات سنوات طويلة سابقة؟ هل يمكن أن يتحمل الجيل الحالى تراكمات أجيال سابقة؟ وكيف نحنو على الطبقة الوسطى؟ وكيف نحقق مطلب العدالة الاجتماعية بسياسات غير تقليدية تتجاوز حدود روشتات «صندوق النقد الدولى» وغيره من المنظمات الدولية التى تجنح عادة للنظريات والنماذج الرياضية فى التشخيص والعلاج، بينما تتغافل عن الإثارة الجانبية الناشئة عنه والواجب مداواتها «بالتوازى» وليس «بالتتابع»؟.

قبل الإجابة عن التساؤلات السابقة أشير بحيادية وشفافية إلى أن أبرز تحديات التنمية الاقتصادية فى مصر هى ثقافة «اتّكال الشعب على الدولة»، فالحكومة هى الأب والأم والمسئولة عن تدبير معاش المواطنين وتوزيع أرزاقهم ومأكلهم ومشربهم و... و... إلى حد تحمّل تعويضات توابع أى كارثة طبيعية.

وحتى أكون منصفًا فإننى لا أستطيع توجيه اتهام الاتكالية والسلبية للمواطن دون أن أشير إلى دور الدولة فى تنمية تلك «الثقافة الاتكالية» عبر سنوات طويلة سابقة لأسباب لا يتسع المقام لاستعراضها، ولكنها انتهت بنا إلى الوضع الحالى، من استنزاف موازنة الدولة فى تدبير مرتبات لجيوش موظفين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمصالح الحكومية ويفتقرون إلى الكفاءة المنشودة.

من هنا، نحن فى أشد الحاجة لاستبدال ثقافة «الاتكالية» بحزمة ثقافات إيجابية، وهى «بناء الذات» و«المشاركة المجتمعية» و«العمل الجماعى»، وكلها ثقافات مرجعية للنظام التعاونى، والتى تستند أيضًا لقيم دينية وحضارية مصرية قديمة ولكنها تعرضت للتجريف والتصحر عبر سنوات طويلة، ويمكننا استعادة صحوتها القديمة بالنظام التعاونى أو الشريك الحاضر الغائب فى اقتصادنا دون سائر العالم، بشرقه وغربه وشماله وجنوبه، وهو النظام الذى يدبّر سبل العيش لحوالى نصف سكان العالم من خلال حوالى ٣ ملايين مؤسسة تعاونية، يشارك بها حوالى مليار شخص، وتوفر ١٠٠ مليون فرصة عمل.

يهمنى التأكيد هنا أن النظام التعاونى يمتاز عن غيره بكونه «استثمارًا فى البشر» مقترنًا بتنميتهم بالمعرفة لتحقيق طموحاتهم بالتمويل الذاتى والممارسة الديمقراطية، من خلال منظومة جماعية غير هادفة للربح، وتقدم خدماتها بسعر اقتصادى فى مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحى والتسويق، وغيرها من السلع والخدمات المنشودة من المجتمع، وبالأخص فى المناطق الريفية.

لذا تعتبر التعاونيات عنصرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تقدم نموذجًا بديلًا للنظم الاقتصادية التقليدية الشائعة فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تتيح لقاعدة عريضة من المواطنين المشاركة فى التنمية، وخفض الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والحفاظ على الطبقة الوسطى والارتقاء بطموحاتها لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى والبيئى، بالإضافة إلى أنها النظام القادر على استيعاب الزيادة السكانية المضطردة، بل وتحويلها إلى ميزة نسبية لصالحنا بما يطلق عليه «العائد الديموجرافى»، فمن واقع خصائص التركيبة السكانية المصرية، التى يقدر معدلها السنوى بحوالى ٢.٥٪، يمثل الشباب بها حوالى ٢٤٪ فى عام ٢٠١٧، والمتوقع ارتفاعها إلى ٣٠٪ بحلول ٢٠٣٠، بينما يقابلها فى الدول المتقدمة متوسط متواضع فى الزيادة السكانية خلال العشر سنوات الماضية لا يتجاوز ٠.٣٪، طبقًا لتقرير الأمم المتحدة عن حالة السكان ٢٠١٩، أى أن هناك شيخوخة سكانية، وبالأخص فى دول الاتحاد الأوروبى التى بدأ بعضها بالفعل يطلب أيادى عاملة ماهرة تواكب النظم التكنولوجية السائدة هناك.. من هنا تبرز أهمية التعليم التعاونى الذى يجمع بين النظرية والتطبيق، والمنتشرة مناهجه فى أمريكا وأوروبا واليابان، ويمكننا نقل تلك الخبرات لخلق كوادر شبابية تعاونية مؤهلة للعمل فى أوروبا لتخفيف حدة البطالة وتعزيز قوانا الناعمة.

أود فى ختام مقالى استعراض نموذج للتعاونيات العصرية، لعله يحفز الحكومة على تهيئة المناخ له وغيره من النظم التعاونية الحديثة التى يتحول فيها العمال خلال سنوات قليلة إلى أصحاب أعمال، ويطلق عليه «التعاونيات العمالية» Worker Cooperative، وهو نظام يستند لحكمة الفيلسوف اليونانى القديم «أفلاطون» بأنه يشترط لنجاح أى مجتمع ديمقراطى ألا يكون دخل أغنى أعضائه أكثر من خمسة أضعاف أفقره، وواقع الأمر يخالف حلم الفيلسوف، فهناك المديرون التنفيذيون والنخب الأخرى الذين يكسبون فى أمريكا مثلًا ستمائة ضعف أجور موظفيهم ذوى الأجور المنخفضة، وهو ما يدفع الكثيرين فى أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها لرفض الأعمال التقليدية، مفضلين عليها النموذج البديل، وهو التعاونية العمالية، وهى شركة يسمح نظامها لكل موظف بشراء حصة بها، وبمقتضاها يصبح له صوت واحد عند التصويت فى أمور تتعلق بإدارة الشركة بصرف النظر عن مقدار حصته فى رأسمالها، ويتلقى الموظفون أجورهم الشهرية بقيم تتفاوت تبعًا لطبيعة العمل والخبرات، ولكن تتم تسوية هذا التفاوت فى الأجور عند نهاية السنة، وحساب صافى العائد الإجمالى الذى يتم اقتسامه بالتساوى بين كل أعضاء التعاونية بهدف تسوية التباين فى الأجور الشهرية قمة العدالة الاجتماعية، وهناك آلاف النماذج الناجحة فى أمريكا وأوروبا، من أبرزها نموذج ناجح للتعاونية العمالية فى موندراجون فى إسبانيا، وبولونيا فى إيطاليا، وكيبيك فى كندا وغيرها.

والتساؤل المنطقى الواجب طرحه هنا: لماذا لا نحاول فى مصر إدخال التعاونيات العمالية والاستعانة بخبرات إسبانيا وإيطاليا فى هذا الصدد كوسيلة لانتشال الطبقة الوسطى وذوى الأجور المنخفضة من الهبوط المستمر لدرجات الفقر؟ وبالأخص أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس الأسلوب الأمثل فى ضوء الخبرات والدراسات الاقتصادية التى تؤكد أنه لا ينعكس على زيادة الإنتاجية والمردود الاقتصادى، بل يصاحبه عادة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

أثق كل الثقة فى حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توفير ومراجعة السياسات الكفيلة باستعادة الطبقة الوسطى التى نشأت فى عهد الرئيس عبدالناصر، وكانت سندًا له فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التى صنعت قيادات مصر وعلماءها وخبراءها وفنانيها ومبدعيها.

أعتقد أنه يتوجب الآن تقديم خطط عملية تتوافق مع المرحلة الراهنة، والمسارعة إلى العمل وبشكل عاجل لوقف تآكل الطبقة الوسطى، وفق برامج مؤثرة تعيد بناء المجتمع وفق سياسة اقتصادية متوازنة، تتمكن من ترميم كل «التلفيات»، وتقلص «الفوارق الطبقية» بما يساعد على تكوين قاعدة أساس صلبة للمجتمع.. فكما نعلم جيدًا أنه كلما كانت الطبقة الوسطى هى الأكثر عددًا بين طبقات المجتمع، فإن المستقبل سيكون واعدًا وقادرًا على بناء الإنسان، وخلق تنمية متوازنة تجعل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أكثر استقرارًا وصلابة، وبالتالى تعود تلك الطبقة الوسطى مجددًا إلى سابق عهدها، باعتبارها صمام الأمان بالنسبة للمجتمع ككل.