الوادي الجديد تتحمل 50٪ لحفر البئر الجوفي في مشروعات الظهير الزراعي

أعلن محافظ الوادي الجديد، عن تحمل المحافظة نسبة ٥٠٪ من قيمة حفر البئر الجوفي في مشروعات الظهير الزراعي حال قيام المستفيدين بدفع نسبة الـ٥٠ ٪ من تكلفة البئر.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع المواطنين، اليوم الجمعة، في مدينة الفرافرة؛ للتعرف على أهم المشكلات والعمل على حلها، حيث وافق الزملوط على طلب حفر بئر بمنطقة زراعات خريجين ٢ في قرية اللواء صبيح حال تقدم الخريجين الأصليين الذين تسلموا الأرض وليس المشترين بشكل غير قانوني.



واستجاب المحافظ لمطلب المواطنين، ووجه بتخصيص مندوب من الوحدة المحلية لمركز الفرافرة لتجميع طلبات التراخيص وشهادات المخالفات وغيرها من الطلبات وإنهاء الإجراءات بوحدة مرور الداخلة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتكبد مشقة السفر.



ووجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لحالات التقنين المنطبقة عليها الشروط، موضحًا أن طلبات التقنين التي يتم رفضها سيتم تحويلها لنظام الإيجار من صندوق استصلاح الأراضي حال موافقة المستفيد.



وشدد على ضرورة تيسير الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات المرضية الطارئة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العناية والرعاية الكاملة هناك.