الكاميرات تلتقط لحظة وقوع حادث الاصطدام بين شاحنة وقطار باليابان

التقطت الكاميرات لحظة وقوع حادث اصطدام مميت بين شاحنة وقطار ركاب في مدينة يوكاهاما بالقرب من طوكيو.



ويقول المحققون إن المقطع الذي التقط من موقع الحادثة، أمس الخميس، يظهر السائق وهو يكافح لإدارة المقود قبل الدخول إلى خط تقاطع السكك الحديدية.



ولقي السائق البالغ من العمر 67 عامًا مصرعه عندما اصطدم القطار السريع بشاحنته. كما تعرض خمسة وثلاثون آخرون لإصابات.



وأدت قوة الحادث إلى خروج عربات القطار الثلاث الأولى عن خط السكك الحديدية وتدمير الشاحنة.



وكانت الشاحنة على ما يبدو محملة بصناديق من الفاكهة.



وقامت الشرطة بتفتيش مكاتب شركة النقل التي ينتمي إليها السائق، يوم الجمعة، لمعرفة المزيد عن تاريخه المهني وظروف عمله، وتريد الشرطة أيضًا معرفة مساره في ذلك اليوم.



وتقول الشرطة إنها علمت مسبقًا أن السائق كان يستخدم طريقًا ضيقًا قبل أن ينعطف بالشاحنة باتجاه خط السكك الحديدية.



وتظهر الكاميرا المركبة على مقربة من خط السكك الحديدية السائق وهو يدير عجلة القيادة في الاتجاهين.



وبعد محاولاته لجعل الشاحنة تنعطف بشكل أطول من المعتاد بدأت حواجز التقاطع في النزول محاصرة الشاحنة داخل الخط.



من ناحية أخرى تنظر الشركة المشغلة للقطار في سبب عدم تمكن القطار من التوقف في الوقت المناسب لتفادي الحادث.



وتقول شركة كيكيو كوربوريشن: إن نظام مراقبتها رصد الشاحنة وهي عالقة بالتقاطع وشغل إشارة التحذير للسائق لكي يتوقف.



وذكرت أن الإشارة كانت مرئية قبل ستمائة متر من وصول القطار إلى التقاطع.



وهذه المسافة كان من الممكن أن تسمح لقطار يسير بـ120 كلم في الساعة بالتوقف قبل الوصول إلى التقاطع إذا تم استخدام فرامل الطوارئ في التوقيت المناسب.



وأفيد بأن سائق القطار أخبر شركة كيكيو بأنه استخدم فرامل الطوارئ، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الحادث.



وتخطط الشركة لتحليل البيانات المسجلة في القطار لتحديد التوقيت الدقيق الذي تم فيه تشغيل الفرامل.