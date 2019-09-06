مراسم إحياء ذكرى ضحايا زلزال هوكايدو باليابان

يحيي الناس في محافظة هوكايدو شمالي اليابان ذكرى ضحايا زلزال قوي وقع في المنطقة قبل عام.



ولقي أربعة وأربعون شخصا مصرعهم في الزلزال بينما ما زال المئات يعيشون في مساكن مؤقتة.



ووقف المسؤولون في بلدة أتسوما الأكثر تضررا دقيقة صمت وقت الظهر.



وكان زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة قبل عام في الصباح الباكر.



وكان معظم الضحايا في تلك المنطقة حيث وقعت انزلاقات أرضية قبالة منحدرات جبلية جرفت المنازل.