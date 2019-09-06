حكومة هونج كونج تروج لسلامة المدينة بعد المظاهرات الحاشدة

أرسلت حكومة هونج كونج رسالة تروج لسلامة المدينة إلى دول أجنبية.



وأعلنت الحكومة اليوم الجمعة أن رئيس مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية أرسل رسالة إلى القنصليات العامة في هونج كونج.



وجاء في الرسالة أن المظاهرات الأخيرة ألحقت الضرر بطرق المدينة ومطارها الدولي إلا أنها استعادت عافيتها بسرعة.



وذكرت الرسالة أيضا أن أنشطة الأعمال في المدينة مستمرة كالمعتاد وأن الحكومة ستحافظ على حرية التعبير والتظاهر. وتقول الرسالة أيضا إن سحب مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتسليم المشتبه بهم إلى أرض الصين الأم كان يهدف إلى تحسين مجتمع هونج كونج.



وتخطط الحكومة لوضع دعايات في صحف أمريكية وآسيوية كبرى حتى الأسبوع القادم لتوضيح موقفها.