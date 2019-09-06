توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بشمال سيناء

وزّعت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في المحافظة.



وأكد مدير عام أوقاف شمال سيناء الشيخ محمد العش- في تصريح اليوم- أن اللحوم قامت الوزارة بشرائها من صكوك الأضاحي، وتم توزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بناء على توجيهات المحافظ.



من جانبه، قال مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بشمال سيناء الشيخ عبدالباقي جودة، إن هذا يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمواطنين وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل في مختلف القرى والتجمعات.