منتخبات إسبانيا وصربيا والأرجنتين وبولندا تتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة السلة

تأهلت منتخبات إسبانيا وصربيا والأرجنتين وبولندا، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة السلة، المقامة حاليا في الصين.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز في مباراته، التي أقيمت بمدينة "ووهان" الصينية، على نظيره الإيطالي بنتيجة (67 - 60) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة العاشرة للدور الثاني.

ففي الربع الأول للمباراة، تعادل المنتخبان بنتيجة (18-18)، ثم تفوقت إيطاليا في الربع الثاني (13-12)، لكن إسبانيا حسمت الربع الثالث لصالحها ( 20 - 17)، والربع الرابع أيضا (17-12)؛ لتفوز بإجمالي نتيجة اللقاء (67 - 60).

وبهذا الانتصار، ضمن المنتخب الإسباني التأهل إلى دور الثمانية بعدما أصبح لديه 8 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الصربي المتصدر بنفس الرصيد حيث ستحدد مواجهتهما المقبلة صاحب المركز الأول والثاني بالمجموعة، بينما ودع منتخبا إيطاليا وبورتوريكو المنافسات.

وضمن المجموعة التاسعة للدور الثاني أيضا، فازت الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة (87-67)؛ ليتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق النقاط عن بولندا التي تأتي في المركز الثاني، حيث ستحدد مواجهتهما المقبلة صاحب المركز الأول والثاني بالمجموعة.. بينما ودع منتخبا روسيا وفنزويلا منافسات مونديال السلة.