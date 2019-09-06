عميد طب أسنان الأزهر: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد عميد كلية طب أسنان الأزهر بالقاهرة الدكتور تامر حمزة أن الكلية استعدت لبدء العام الدراسي الجديد بكافة أقسامها وتم تجهيز المبنى القديم والجديد والتأكد من جاهزية المعامل ونظافة المدرجات وقاعات الدرس.



من جانبه، قال وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم الدكتور أسامة مدني إنه تم الانتهاء من أعداد الجداول الدراسية لاستقبال الطلاب الجدد وسنوات النقل القدامى، موضحًا أن هذا العام سيكون متميزًا بالنسبة للطلاب بعد حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.



بدوره قال مدير وحدة الجودة الدكتور دياب حداد إن حصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد يؤكد أن الدراسة تسير وفق معايير منهجية وخريجيها مؤهلون لسوق العمل، مشيرا إلى أن الكلية بفضل تعاون العاملين فيها حصلت على الجودة من الزيارة الأولى للجنة المشكلة من رئاسة هيئة ضمان الجودة.



وأشار مدير عيادات الكلية الدكتور حسين رمضان إلى أن الطلاب سيجدون مناخا ملائما داخل العيادات يحفزهم على الجد والاجتهاد، مضيفا أن الكلية تستقبل 300 زائر يوميًا ويتم إجراء الكشوف عليهم مجانا.