خطوبة طفلين تغضب أهالى الغربية ومطالب بإبلاغ شرطة النجدة

سادت حالة من السخط والغضب بين المواطنين بمحافظة الغربية، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور خطوبة أصغر عروسين بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.



حيث أكد مصدر داخل الأسرة أن العريس بالصف الرابع الابتدائي والعروسة أكبر منه بسنتين بالصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن العائلة تحبذ أن رجال العائلة يتزوجون من نسائها على مر الزمان،

وكشف أن المخطوبين تربطهما علاقة قرابة من الدرجة الثانية، علاوة على أن الأسرتين تربطهما صلة صداقة ويقطنون بنفس الشارع.



وأكد محمد محمود، محام، أن الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وسيتم تقديم بلاغ لخط نجدة الطفل، مطالبًا بضرورة توعية جميع الأهالي بخطورة تلك الأفعال.