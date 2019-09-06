أسرة ميسي: قائد برشلونة مستمر ولا يفكر في الرحيل

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي ​برشلونة​ الإسباني، من مغادرة الفريق في الفترة المقبلة.



وبحسب برنامج الشيرينجيتو الإسباني، فإن البيئة المحيطة بميسي قد أكدت بالفعل على وجود بند رحيل اللاعب عن العملاق الكتالوني، مشيرة في نفس الوقت، إلى أن ميسي سيبقى بالتأكيد في النادي الكتالوني ولا يفكر في ​الرحيل​.



وعلى مدار مسيرته مع البلوجرانا، تمكن ميسي من حصد العديد من الألقاب سواء الفردية أو الجماعية.



وفاز ميسي بلقب الليجا (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، كأس العالم للأندية (3 مرات)، فيما حقق ألقاب فردية أبرزها الكرة الذهبية 5 مرات.