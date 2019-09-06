وزير إماراتي: التحالف العربي حجر الأساس لاستقرار المنطقة

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، إن الإمارات دخلت اليمن تلبية لنداء الواجب والوقوف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية، ضمن التحالف العربي الذي تأسس بهدف التصدي لأجندات ومطامع التمدد والتوسع الإيراني وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر استغلال الأوضاع في اليمن الشقيق.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مبدأ المشاركة في اليمن كان ولا يزال واضحاً وثابتاً، فالقضيةُ عادلة والتدخل يستند إلى أسس أخلاقية قوامها الدفاع عن النفس في وجه الأجندات التوسعية ومكافحة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله.

وأكد "الجابر"، أن الإمارات حرصت على أن يكون للبعد الإنساني دور محوري ضمن جهود الإمارات في اليمن، فحرصت على إدخال المواد الغذائية والطبية ومولدات الكهرباء والمستشفيات الميدانية والأدوية والملابس إلى اليمن.

وشدد، على أن موقف الإمارات الداعم لليمن ثبات وهو الضامن الأساس لعدم السماح للأجندة الإيرانية التوسعية بأن تستخدِم اليمن، والميليشيات التابعة لطهران، في الاستمرار بإرسال صواريخ العدوان إلى المناطق والمنشآت المدنية الآمنة في المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن هناك علاقة استراتيجية تربط المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وسيبقى التحالف العربي صلباً وقوياً وراسخاً وحجر الأساس لأمن واستقرار المنطقة.