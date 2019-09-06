أودينيزي الإيطالي يرحّب بعودة أوكاكا لصفوفه

رحب نادي ​أودينيزي​ الإيطالي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الإجتماعي، تويتر، بعودة مهاجمه ستيفانو أوكاكا Stefano Okaka إلى صفوف الفريق قادما من ​واتفورد​.



كان أوكاكا قد إنضم إلى أودينيزي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من واتفورد، بعد أن لعب منتصف الموسم الماضي مع أودينيزي على سبيل الإعارة قادما من نادي واتفورد أيضا.



وسبق لأوكاكا أن لعب في الدوري الإيطالي مع روما وسامبدوريا وبارما.