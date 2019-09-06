مرشحو 4 دول يتنافسون على منصب مدير وكالة الطاقة الذرية

قال دبلوماسيون ومسئولون إن السباق من أجل الفوز بمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلق اليوم الجمعة، بمرشحين من الأرجنتين وبوركينا فاسو ورومانيا وسلوفاكيا.



وفي أعقاب انتهاء تقديم الترشيحات، أمس الخميس، صارت قائمة الطامحين للحصول على المنصب تضم كلا من القائم بأعمال مدير عام الوكالة كورنيل فيروتا من رومانيا، ورئيس منظمة معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية الشاملة لاسينا زيربو من بوركينا فاسو.



واكتملت الساحة بانضمام مبعوث الأرجنتين والمسئول السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، ومسئولة السلامة النووية في سلوفاكيا مارتا زياكوفا.



ومن المقرر أن تنتخب الدول الأعضاء في الوكالة الدولية في أكتوبر المقبل خليفة للمدير العام الراحل يوكيا أمانو، الذي وافته المنية في بلاده اليابان، في شهر يوليو الماضي بسبب مرض عاني منه طويلا.



وتأتي مسألة انتخاب مدير عام جديد في وقت حرج للغاية بالنسبة للوكالة، حيث تم تكليفها بمهمة التحقق من أنشطة إيران النووية في الوقت الذي تتخذ فيه الجمهورية الإسلامية خطوات للتخلي عن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 مع القوى العالمية الرئيسية.