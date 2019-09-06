قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في أغسطس
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:06 م
وكالاتطباعة
تم ترشيح كل من لاعب نورويتش تيمو بوكي، وآشلي بارنس لاعب بيرنلي، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، وسيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي، لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس.
وقد سجل بوكي خمسة أهداف في أربع مباريات خلال شهر أغسطس في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثية في فوز نورويتش 3-1 على نيوكاسل.
في المقابل، سجل المهاجم الأرجنتيني في جميع مباريات السيتي الأربعة حتى الآن هذا الموسم ومجموعها ستة أهداف.
وقد سجل بوكي خمسة أهداف في أربع مباريات خلال شهر أغسطس في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثية في فوز نورويتش 3-1 على نيوكاسل.
في المقابل، سجل المهاجم الأرجنتيني في جميع مباريات السيتي الأربعة حتى الآن هذا الموسم ومجموعها ستة أهداف.