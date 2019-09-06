قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في أغسطس

تم ترشيح كل من لاعب ​نورويتش​ تيمو بوكي، وآشلي بارنس لاعب ​بيرنلي​، وروبرتو فيرمينو لاعب ​ليفربول​، وسيرجيو ​أجويرو​، رحيم سترلينج وكيفين دي بروين من ​مانشستر سيتي​، لنيل جائزة أفضل لاعب في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز لشهر أغسطس.



وقد سجل بوكي خمسة أهداف في أربع مباريات خلال شهر أغسطس في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك ثلاثية في فوز نورويتش 3-1 على نيوكاسل.



في المقابل، سجل المهاجم الأرجنتيني في جميع مباريات السيتي الأربعة حتى الآن هذا الموسم ومجموعها ستة أهداف.