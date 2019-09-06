وزيرة خارجية السويد تعتزم الاستقالة من منصبها

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.



وقالت والستروم - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية- إنها بذلت قصارى جهدها في مهمة جعل السويد دولة آمنة ومحترمة دوليًا.



من جانبها، قالت الحكومة السويدية: إن والستروم أعربت عن رغبتها في مغادرة منصبها في أقرب وقت، إلا أنها لم تحدده.