قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج

يتصدر الإسباني بيب ​جوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الترشيحات الخاصة لأفضل مدرب في شهر أغسطس الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبحسب الحساب الرسمي للبريميرليج على "تويتر"، فإنه تم ترشيح للجائزة كل من جوارديولا (مانشستر سيتي)، كلوب (ليفربول)، وروي هودجسون (كريستال بالاس)، وبرندان رودجرز (ليستر سيتي).



ويحتل ليفربول صدارة الترتيب حاليًا بعد 4 جولات برصيد 12 نقطة، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ10 نقاط.



ويأتي ليستر سيتي في الترتيب الثالث في جدول البريميرليج بـ8 نقاط، ويليه كريستال بالاس رابعًا بـ7 نقاط.