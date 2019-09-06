إطلاق كتاب "اتفاقيات التجارة الأوروبية الحرة" بـ"المرايا" الأحد

تستضيف دار المرايا حفل إطلاق كتاب "اتفاقيات التجارة الأوروبية الحرة.. الاستثمار في التنمية أم تنمية الاستثمارات" للباحثين هبة خليل، محمد جاد، صقر النور، ريم عبدالحليم، عبدالمولى إسماعيل، منى عزت، شيماء الشرقاوي، ومحمد العجاتي، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية عن الدار بالتعاون مع منتدى البدائل العربي للدراسات، بمقر الدار بشارع عبدالخالق ثروت، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل.



ومن المقرر حضور محمد العجاتي، مدير منتدى البدائل العربي للدراسات، ونخبة من الباحثين من مؤلفي الكتاب.



من خلال الكتاب يتم استعراض آثار الاتفاقيات على التنمية والعدالة في مصر من خلال ورقة خلفية، ومن ثم تحليل الاتفاقيات من حيث أثرها على العدالة الاجتماعية في مصر، وذلك من خلال تناول أثرها على عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحقوق السياسية والثقافية والآثار البيئية، وأخيرًا على مستوى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، إلى جانب فصل ختامي تحليلي يربط بين المستويات المختلفة للتحليل.