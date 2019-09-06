"السكة الحديد" تعلن تدريبات نفسية للعمال قبل العام الدراسى

أكدت هيئة السكة الحديد، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بمرفق السكة الحديد، وذلك بزيادة الضغط على المرفق خلال فترة العام الدراسي، الأمر الذي يتطلب توافر كل احتياجات المرفق لعدم وجود أى مشكلات تؤثر سلبًا على الحركة.



وأوضحت الهيئة، أنه من ضمن الاستعدادت التي تتبعها الهيئة منح العمال الموجودين في الهيئة، والذين يعملون بصفة مباشرة مع الركاب، تدريبات نفسية واجتماعية على أيدي متخصصين، وذلك حتى يتمكنوا من التعامل مع جمهور الركاب بصورة سليمة ولا تسبب أية مضايقات للركاب.



وأشارت الهيئة، إلى أن تلقي العمال التدريبات الاجتماعية من أجل تعريفهم بكيفية التعامل في حال حدوث أي مشكلة ودون زيادة الأزمات سيساعد كثيرًا في تقليل الخلافات التي قد تحدث بين العمال والمواطنين، بما ينعكس بصورة إيجابية على سلامة الركاب والرحلة، موضحة أن التدريبات النفسية من أجل التعامل الفوري مع أى مشكلات داخلية للعمال قد تسبب لهم أى تصورات أو تؤثر على تعاملهم مع بعضهم بعضًا بما ينعكس سلبا على المرفق.