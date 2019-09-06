الأربعاء.. عرض "صهد الشتا" بملتقى المنيرة الثقافى

يستضيف ملتقى المنيرة الثقافي، عرض فيلم "صهد الشتا" للمخرجة ألفت عثمان، بمقر الملتقى بشارع يعقوب بالقرب من محطة مترو سعد زغلول، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري.



ومن المقرر أن يعقب الفيلم حوارًا مع المخرجة ألفت عثمان، ويدير الأمسية أسامة عرابى.



يذكر أن الفيلم يحكي حياة الشاعر الكبير مجدي نجيب، وفترة اعتقاله بسجن الواحات مع عدد من رموز الحركة الوطنية والثقافية.