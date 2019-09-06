بلومبرج: سياسات تركية تفضح نقاط ضعف الاقتصاد وتدفعه للهاوية

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا تتجه لأزمة اقتصادية جديدة بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان غير المنطقية لتحقيق معدلات نمو وهمية.



وتابعت أنه نظرًا إلى عدم رضاهم عن فشل تركيا شبه المؤكد في الاقتراب من هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، حدد أردوغان هدفًا بحلول عام 2020 وهو ضعف هذا الطموح.



وأضافت أنه مع استمرار هشاشة الاقتصاد، فإن النهج الحكومي الذي بدأ في التبلور يركز على خلق حوافز للبنوك لزيادة الائتمان مع خفض تكلفة المال، بالإضافة إلى تثبيت النمو بأي ثمن، وهو ما ينطوي على مخاطر إثارة السوق وفضح نقاط الضعف التي دفعت تركيا إلى حافة الهاوية قبل عام.



وأشارت إلى أن المستثمرين لا يزالون على حافة الهاوية، وهو ما ترتب عليه تداول الليرة بصورة أضعف مقابل الدولار بعد تصريحات أردوغان، في أول انخفاض لها في خمسة أيام.



وأضافت أن الهدف الذي كشف عنه أردوغان مماثل للأهداف في برنامج الحكومة على المدى المتوسط قبل أن يصعد انهيار العملة التركية خططها في عام 2018، وتم تعديل هدف النمو الاقتصادي في عام 2020 إلى 3.5 ٪ قبل عام، مع توقعات جديدة في وقت قريب.