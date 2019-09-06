شاب يقتل والده وزوجته وأخاه بسبب خلافات عائلية بسوهاج

قتل شاب في سوهاج والده وزوجة والده وشقيقه من والده، بعد أن أمطرهم بوابل من الأعيرة النارية من سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية، عقب اقتحام المتهم منزل والده عن طريق كسر الباب.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد باقتحام شاب منزل والده وإطلاق النار عليه؛ مما نتج عنه وفاته هو وزجته وابنه الصغير.



وعلى الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد أحمد ضاحي، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز سوهاج، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل "صابر. م"، 65 سنة، عامل بمعهد قلفاو الأزهري، وزوجته "ناهد. م"، 38 سنة، موظفة بالري، ونجلهما الطفل "يوسف. ص"، 5 سنوات، ووجدت الجثامين الثلاثة مسجاة بالأرض ومصابة بطلقات نارية بالصدر.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه الأول "محمد. ص"، 38 سنة، يقيم بناحية قلفاو بدائرة المركز، وأن المتهم اقتحم شقة والده بالطابق الثالث، وركل الباب وكسره، وعند خروج والده في حالة فزع أطلق النار عليه بالصدر، وعندما خرجت زوجة والده وشقيقه الأصغر مفزوعين أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب في بعض قضايا السرقة، ودائم المطالبة لوالده بالأموال، وسرق الدراجة النارية الخاصة بوالده قبل ذلك، وأن هناك خلافات عائلية متكررة بينه وبين والده.



تم عمل المعاينة بمعرفة النيابة العامة لمكان الحادث، وقررت النيابة العامة سرعة ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمجني عليهم.