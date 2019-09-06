الإحصاء: 645 مليون دولار زيادة بالصادرات البترولية خلال عام

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انتعاش صادرات مصر البترولية بشكل ملحوظ خلال عام 2019، حيث سجلت ارتفاعًا إلى حدود 3.469 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 645.7 مليون دولار خلال عام.



وأرجع الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، ارتفاع الصادرات البترولية لمصر إلى الزيادة الكبيرة في صادرات منتجات البترول إلى 1.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019، مقابل 500 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 877.7 مليون دولار خلال عام.



بينما تراجعت الصادرات من بترول خام إلى 945.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 994.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وكذلك صادرات الفحم من 68.2 مليون دولار إلى 53.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.