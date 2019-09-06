البترول والملابس أبرزها.. الإحصاء يرصد صادرات مصر الأكثر انتشارًا

أكثر من 10 سلع قادت الصادرات المصرية للارتفاع مجددًا خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات ارتفاعًا إلى حدود 2.30 مليار دولار خلال يونيو 2019 مقابل 2.20 مليار دولار خلال يونيو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، وتتمثل أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها في الآتي:



- بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 213.2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 114.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 86%.

- بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 187.9 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 156.3 مليون دولار خلال يونيو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 20.2%.

- ارتفعت صادرات مصر من فواكه طازجة إلى 158.3 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 73.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 115.3%.

- كما ارتفعت الصادرات من ملابس جاهزة إلى 123.5 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 110 ملايين دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 12.3%.

- سجلت الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 79.7 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 74.3 مليون دولار خلال يونيو 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 7.2%.

- بلغت الصادرات من سجاد وكليم 22.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 22 مليون دولار خلال يونيو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

- بلغت قيمة الصادرات من بصل طازج 19.6 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقابل 10 ملايين دولار خلال شهر يونيو 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 95.3%.