"الثقافي الفرنسيسكاني" يفتح باب القبول لدبلومة الدراسات القبطية

أعلن المركز الثقافي الفرنسيسكاني بالعمرانية فتح باب القبول في دبلومة الدراسات القبطية.



تضم الدبلومة عددًا من المناهج والمواد الدراسية منها: اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، تاريخ المسيحية المبكرة، تاريخ الكنائس الشرقية، تاريخ الفن المصري القديم ما قبل المسيحية، الفنون القبطية، العمارة المسيحية المبكرة، الفنون القبطية، الموسيقى والألحان القبطية، المخطوطات القبطية العربية، الحياة اليومية في المجتمع القبطي.. وغيرها.

