صرف 45% من مقررات السلع التموينية لشهر سبتمبر حتى الآن

أعلنت شركات الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 45% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.



وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت طرح مناقصة جديدة عالمية للعام المالي الحالي رقم "4" لشراء زيت الطعام وطرحه على بطاقات التموين، على أن يتم البت في العروض المقدمة من الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة غدًا الخميس، وأن يكون وصول زيت الطعام على فترتين، الأولى من يوم 10 حتى 25 أكتوبر المقبل، والثانية من يوم 25 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل.