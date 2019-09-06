العراق: تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، مداهمة وتفجير 7 مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة، بمحافظة صلاح الدين.



وقالت المديرية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "إنه بعملية استخبارية نوعية داهمت قوة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة، سبع مضافات لعناصر داعش، يتخذها داعش أماكن للاختباء والتجهيز لتنفيذ عملياته الإرهابية".



وأضاف البيان أن القوات دمرتها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.