غزل المحلة يتعاقد مع جلال العقدة فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الجمعة، التعاقد رسميًا مع اللاعب جلال العقدة الظهير الأيسر السابق لفريق بتروجيت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.



وأوضح المدير الفني للفريق خالد عيد: أن التعاقد مع العقدة جاء في إطار تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



وأكد أنه تم التعاقد رسميًا مع 10 لاعبين في جميع المراكز التي يحتاجها الفريق من أجل العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز.