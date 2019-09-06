بولندا تفوز على روسيا 79-74 بمونديال السلة

تغلب منتخب بولندا لكرة السلة على نظيره الروسي بنتيجة 79-74 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة التاسعة للدور الثاني ببطولة العالم 2019 التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر الجاري.



ففي اللقاء الذي أٌقيم بمدينة "فوشان" الصينية، تقدمت روسيا في الربع الأول 22-16 وتعادل المنتخبان في الربع الثاني 18-18، لكن البولنديين حسموا الربعين الثالث والرابع لصالحهم 19-17 و26-17 ليفوزوا بإجمالي نتيجة اللقاء 79-74.



وأصبح لدى بولندا 8 نقاط في رصيدها بالمجموعة التي تتصدرها لتقطع شوطا كبيرا نحو التأهل لربع النهائي، فيما تمتلك روسيا 6 نقاط في المركز الثالث خلف الأرجنتين صاحبة نفس الرصيد قبيل مواجهتها فنزويلا التي تأتي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.



وضمن مباريات المجموعة العاشرة للدور الثاني أيضا، حققت صربيا فوزا كبيرا على بورتوريكو بنتيجة 90-47 لتتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط بينما تأتي بورتوريكو في المركز الرابع برصيد 6 نقاط قبيل مواجهة منتخبي إسبانيا وإيطاليا صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.