قصة فيلم "ورد مسموم" المرشّح لتمثيل مصر في "أوسكار"

نجح فيلم "ورد مسموم"، في تمثيل مصر في الترشح للمنافسة على جائزة أوسكار، كأحسن فيلم "أجنبي" بعد المسمى الجديد، وذلك بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.



الفيلم حصل على عدة جوائز كان من ضمنها اختياره كأفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية بإسبانيا، وحصل من المهرجان الهندي ديوراما الدولي للأفلام على جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبي، كما حصل على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الأفريقي الدولي في نيجيريا، بالإضافة إلى حصده لـ3 جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين.



الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي وبطولة: كوكى، وإبراهيم النجاري، وصفاء الطوخي، ومحمود حميدة، بجانب عمال منطقة المدابغ الذي استعان بهم "فوزي" ليرصد واقعهم المؤلم الغني بالقصص والحكايات التي تصلح لتجسيدها على الشاشة.



وتناول العمل قصص المهمشين في مصر ممثلين في عمال المدابغ، ودارت قصته حول حياة عمال المدابغ، من خلال قصة "تحية" فتاة شابة، وشقيقها "صقر" الذي يرغب في الهجرة ليبتعد عنها ويتركها وحيدة دون أمل.



ورصد الفيلم حياتهم اليومية دون التعرض لواقع التحرش والفقر وما فيه من بعض مساوئ الظروف الاجتماعية.